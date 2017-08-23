112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5314





(Пользователи) Сообщений: 6068

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:47 А вот еще..



«По своему характеру – упрямый, настойчивый, ленивый. Грубый. Мешает проведению уроков, шалит. Домашние задания письменные выполняет очень плохо, а то и совсем не выполняет. Тетради имеет неряшливые, грязные, с надписями и рисунками», – писал классный руководитель Иосифа Бродского при переводе его в пятый класс. В седьмом классе Иосиф остался на второй год, а потом и вовсе бросил школу. Зато получил Нобелевскую премию по литературе!