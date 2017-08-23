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§ NG.kz
Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10 дней позже, чем обещали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29356
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большой мост между Костанаем и Затобольском закрыли для проезда 18 августа. Причина - работы по замене канализационного коллектора. Сегодня вечером на перекрестке ул. Набережной с ул. Тауелсиздик еще гудели экскаваторы и тракторы.
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международник
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...




Отправлено: 23.08.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы даете информацию, затрагивающую нац.интересы республики...
А что будет, если этой информацией воспользуются в своих интересах некие силы?
Вот и я не знаю... :-x

§ seroff
Re: Проезд по Большому мосту откроют только к 1 сентября - на 10...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 23.08.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а согласования я понял так уже не в моде или все сторонние организации не знают где и что у них проходит за то Союз хаят никогда столько времени не тратили на ремонт взять ту же Майлина одни п******лы в управлениях что Ссу ,что крахтелеком ,что акимат,что холодные сети .
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