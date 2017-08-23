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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
За непристойное поведение меня отчислит жалующаяся кампашка с этого форума..
А что, если бы я был ябедой, я бы начал именно с этого..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Сальвадора дали в 15 лет выгнали из монашеской школы за непристойное поведение..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Греческий миллиардер Аристон Онансис прогуливал уроки, а однажды в сердцах даже ущипнул свою учительницу.. За это его, за непристойное поведение естественно, выгнали из школы.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот еще..

«По своему характеру – упрямый, настойчивый, ленивый. Грубый. Мешает проведению уроков, шалит. Домашние задания письменные выполняет очень плохо, а то и совсем не выполняет. Тетради имеет неряшливые, грязные, с надписями и рисунками», – писал классный руководитель Иосифа Бродского при переводе его в пятый класс. В седьмом классе Иосиф остался на второй год, а потом и вовсе бросил школу. Зато получил Нобелевскую премию по литературе!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В свое время были отчислены из университетов самые знаменитые современные миллионеры за непристойное поведение..
Марк Цукерберг (основатель “Facebook”), Стив Джобс (основатель “Pixar” и “Apple”) и Билл Гейтс (основатель "Micro-Soft").
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Моя личка открыта, чего не пишешь?

Ты что, уже в Молдавии?
Ну ну..
Отмазался красиво..
В Рудном побоялся взять интервью, так что ты хочешь теперь?
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:52
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 20:54
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 355 из 355«1...353354355
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