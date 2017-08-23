Мишаня Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 309

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:37 На Дне города, говорите? Может и правильно, но слух уж сильно режет. На Крышке города тоже не звучит. Может, в День города - правильно? Простите за оффтоп