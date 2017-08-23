112 Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут... #63





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:34 Цитата: Сергей:

Дагестан

Один родич муж тетки там пропал, один однокашник..

Там разборки между россиянами, мужа тетки до сих пор не нашли.

Как уже 10 лет пропал..

Я бы безопасней купил бы небольшой домик в Москве на Рублевке или как новый комплекс там или в Питере..

Большинство костанайцев именно туда едут..