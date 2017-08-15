Цитата: Валентин:

Если у нас вдруг ввести аналог материнского капитала как в России, рождаемость пробьёт потолок и улетит на Луну, я тебя уверяю.

Не надо тут никого ни в чем уверять.

Тут надо высказывать свое мнение и все.

А рождаемость у нас итак улетает на луну.

Без всяких маткапиталов.

Полным полно семей с 4-5-6 детьми и причем они и не собираются останавливаться.

В той же россии приезжающие мигранты рожают так что мест на всех не хватает и при этом им ни разу не светит маткапитал.

Не в маткапитале дело.