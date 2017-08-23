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≡ Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лидером по приёму казахстанцев являются российские вузы. Поступить в России на бесплатное обучение гораздо проще, чем в Казахстане, считают сами студенты.
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§ Обликоморале
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3568
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Актау.

Но ты забыл добавить, что это и самый дорогой город в Казахстане.
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§ Медный
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.08.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нормальная конкурентная ситуация..

Ой, бай, а ТС это значит плохо? конкуренцию наши не выдерживают, да? :-)
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§ Медный
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.08.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В ВУЗах, кстати, давно нет оценок.

оценки есть, только это всё равно извращённая пародия на "5 бальную" систему.
GPA посмотрите
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25-
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Джек:
Год за годом в казахских школах численность детей увеличивается, а в русских школах уменьшается. В связи с этим отток выпускников школ постепенно будет уменьшатся. А нынешние проблемы временные.

конечно проблемы временные, через 10 лет когда выйдут выпускники закончившие школу по новой программе, да еще на латинской грамоте, отток будет ноль, так как стандарты образования уже не будут совпадать , да даже если хотя бы три класса окончит уже не сможет перевестись в Российскую школу, а выпускники которые поступили в Российские ВУЗы через пять лет по любому не смогут устроиться на наши предприятия, так как эти места будут заняты нашими специалистами или специалистами из за рубежа, для того что бы привлекать специалистов из за рубежа и вводятся изменения в Законодательство РК, возьмем на примере медицины, после достаточного накопления средств в фонде мед страхования учреждения медицины могут по тендеру передоверять или продавать крупным иностранным медицинским компаниям, и тогда вопросы по кадрам решатся сами с собой не больницы будут бороться за врачей а врачи за рабочее место, так что уехали так уехали ни кто особо то и не переживает как вы поняли, вот подумай дорогой товарищ все делается плавно без спешки и кудахтания, мы же не Украина, все будет чики чики, и волки сыты и овцы довольны.

Директор Пляжа
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
25-:

Остап Бендр с его Нью-Васюками, сейчас где то плачет))

Бывалый
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но ты забыл добавить, что это и самый дорогой город в Казахстане.

Факт превышения медианы над средним никак от этого не зависит.

§ Обликоморале
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3568
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Факт, что это превышение съедается ценами очевиден.
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Тина
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средняя зарплата в Костанае 50-60 тысяч тенге. О каких 500 баксов тут все педалят)

* 112
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Ой, бай, а ТС это значит плохо? к

Не понял вопроса по существу..
Что там с ТС то?
Речь о нем?
Я говорю о конкуренции между ВУЗами..
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* Змея Подколодная
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а выпускники которые поступили в Российские ВУЗы через пять лет по любому не смогут устроиться на наши предприятия

Зрите в корень, кто в Российских ВУЗах учится,сюда уже не возвращается,остаются трудиться на благо РФ.
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* Змея Подколодная
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так как стандарты образования уже не будут совпадать

Они и сейчас не совпадают)))))
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* 112
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт
112


(Пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 19:06
Комментарий проходит проверку.
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§ Victor Yang
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9125
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
кто в Российских ВУЗах учится,сюда уже не возвращается,остаются трудиться на благо РФ.

Не все. Знаю несколько людей, отучившихся в РФ и работающих здесь.
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* 112
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт
112


(Пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 19:09
Комментарий проходит проверку.
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* Змея Подколодная
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не все. Знаю несколько людей, отучившихся в РФ и работающих здесь.

Ну ведь это единицы,как правило,большая часть там и оседает,за время учебы стараются получить гражданство.
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