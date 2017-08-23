Цитата: Джек:

Год за годом в казахских школах численность детей увеличивается, а в русских школах уменьшается. В связи с этим отток выпускников школ постепенно будет уменьшатся. А нынешние проблемы временные.

конечно проблемы временные, через 10 лет когда выйдут выпускники закончившие школу по новой программе, да еще на латинской грамоте, отток будет ноль, так как стандарты образования уже не будут совпадать , да даже если хотя бы три класса окончит уже не сможет перевестись в Российскую школу, а выпускники которые поступили в Российские ВУЗы через пять лет по любому не смогут устроиться на наши предприятия, так как эти места будут заняты нашими специалистами или специалистами из за рубежа, для того что бы привлекать специалистов из за рубежа и вводятся изменения в Законодательство РК, возьмем на примере медицины, после достаточного накопления средств в фонде мед страхования учреждения медицины могут по тендеру передоверять или продавать крупным иностранным медицинским компаниям, и тогда вопросы по кадрам решатся сами с собой не больницы будут бороться за врачей а врачи за рабочее место, так что уехали так уехали ни кто особо то и не переживает как вы поняли, вот подумай дорогой товарищ все делается плавно без спешки и кудахтания, мы же не Украина, все будет чики чики, и волки сыты и овцы довольны.