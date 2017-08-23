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§ NG.kz
Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные сроки и ограничение свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амнистии спасибо, все свободны. Таков финал громкого дела о хищении 16 млн в костанайском филиале «Жасыл Ел». Трое фигурантов получили условный срок, один - ограничение свободы, а двое вообще не понесли никакого наказания благодаря амнистии.
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§ лимон
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 464
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.08.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а 16млн. вернули то? :-o
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ди
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...




Отправлено: 23.08.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16млн. вернули то? :-o
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а зачем??))))

У6
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...




Отправлено: 23.08.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А деньги вернутся???!! 16 лимов

* Змея Подколодная
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понять и простить!)))) (с) У нас можно вагонами тырить и ничего тебе за это не будет. Погрозят пальчиком и скажут - ой бай, больше так не делай!)
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§ Медный
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.08.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:


Цитата:
Мейрам Касенов честно признался, что хотел подзаработать, но в итоге «пролетел». В расчете на зарплату фиктивных бойцов, оформленных в его фирме, он заплатил Абдихалыкову 1 млн тенге, получив взамен лишь 170 000 тенге.

Пожалеть, простить, отпустить, доплатить :-x
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§ Обликоморале
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3568
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всё похищенное подсудимые вернули государству ещё на стадии судебных слушаний.

Это поди и спасло от реальных сроков.
Ну может еще куда чего доплатили.
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Китай
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...




Отправлено: 23.08.17 - 15:40
Комментарий удален модератором.

001
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...




Отправлено: 23.08.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сути они для общества не опасны чтобы их закрывать..., но... где 16 миллионов ?
Вернули бы эти деньги в 5 или 10 кратном размере и пожалуйста, гуляйте с условкой...
А так не понятна позиция государства и правоохранительных органов, интересы ГОСУДАРСТВЕННЫХ, то есть бюджетных денег не защищаются, люди спокойно официально украли 16 млн. (а не официально в несколько раз больше, простая арифметика 1000 бойцов минимум по 30 - 40 тысяч тенге) и вышли на свободу.
Гос обвинитель, надо обжаловать это решение.
ВОР должен сидеть в тюрьме, чтобы другим был пример. Молодежь должна знать что воровать у народа (бюджетные деньги) - это ПЛОХО.

свисток
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...




Отправлено: 23.08.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судью на мыло или за компашку скамью.

Костанаец2
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...




Отправлено: 23.08.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, всё! Всем спасибо! Все свободны! Теперь можно и в Турцию ехать отдыхать!

§ Убийца драконов
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 23.08.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментаторы выше, вы статью читали вообще? Написано же: Цитата:
Всё похищенное подсудимые вернули государству ещё на стадии судебных слушаний.
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