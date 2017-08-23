001 Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные... #8







Отправлено: - 17:21 По сути они для общества не опасны чтобы их закрывать..., но... где 16 миллионов ?

Вернули бы эти деньги в 5 или 10 кратном размере и пожалуйста, гуляйте с условкой...

А так не понятна позиция государства и правоохранительных органов, интересы ГОСУДАРСТВЕННЫХ, то есть бюджетных денег не защищаются, люди спокойно официально украли 16 млн. (а не официально в несколько раз больше, простая арифметика 1000 бойцов минимум по 30 - 40 тысяч тенге) и вышли на свободу.

Гос обвинитель, надо обжаловать это решение.

ВОР должен сидеть в тюрьме, чтобы другим был пример. Молодежь должна знать что воровать у народа (бюджетные деньги) - это ПЛОХО.