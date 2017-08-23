Цитата: Обликоморале:

При том, что тебя всё и все бесят.

Да, жалобы, а по советским понятиям анонимные доносы, меня бесили всегда..

В жЫзни я один с одним жестоко так разобрался, который в реалиях на меня и еще на 10х под пытками донес, потому что просто жил со мной в одном поселке..

Отловили мы его на Рабочей в малосемейке..

Что не так?