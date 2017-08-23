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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
упомянул в контексте: вашего или твоего поведения.

Еще раз..
Каким поведением и какими речами?
Ну?
Тебя уже вторую страницу спрашиваю что за речи то?
Какие речи тебя смутили?
Приведи пример.
Ты же просто так отсебятиной и отбредятиной занимаешься, ноешь, потом обижаешься на себя же заметь..
Конкретно что, на личности перейти хочешь, просим в личку..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3568
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А при чем тут я?

При том, что тебя всё и все бесят.
А это уже есть депрессия.
Пивасик вряд ли спасет, а будет загонять в неё все глубже и глубже.
Истерики твои с нытьём отчетливо это уже кажут.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3568
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто оставлю это здесь.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
При том, что тебя всё и все бесят.

Да, жалобы, а по советским понятиям анонимные доносы, меня бесили всегда..
В жЫзни я один с одним жестоко так разобрался, который в реалиях на меня и еще на 10х под пытками донес, потому что просто жил со мной в одном поселке..
Отловили мы его на Рабочей в малосемейке..
Что не так?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
недостойным поведение

Ты кто тут, кстати, чтобы как то сиотреть за поведением?
То есть я как то прыгаю или хлопаю в ладоши, или ору, пися комментарии?
Это что за новая какая то претензия?
Если по комментам в тематических ветках, если по ним, то для этого есть специально обученные люди, которые чтут тут закон НГ..
Ты то что расплакался за мое поведение?
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одного не пойму, отмахиваясь от всех и вся,
что пытается 112 доказать. какова его цель.
ну простыня за деньги, а этот за что.
неужели тоже.
при этом я не говорю что платит ему нг.

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 18:59
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 19:17
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 354 из 354«1...352353354
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