Цитата: Татьяна Назарук:

слово "программе" выделено красным. Пройдите по ссылке и там найдете все подробности)

Татьяна! Нуно было программу вешать ссылкой прямо в шпигеле заметки. И обязательно расшифровывать, что это ссылка.

А вообще жалко что жугтёр решил не ехать в город, в котором его не понимают. Так бы наш друх 112-й затарил отрубями шушлайку и подтаксовывал крича у кошМарта: "Кому отрубей, кому жугитер! налетай!"

ЗЫ. все сведения исключительно навеяны постами этих граждан и общим состоянием их сознания, влияющим на протонном уровне ядер мишени из америция. Возможен незначительный разбег частиц из-за дефектов в отклонении и флуктуации отклоняющего поля установки. Погрешность в пределах поля мишени 30%.Цитата: Обликоморале:

мкр. Узкоколейная 18.00 – 20.00 - Концертная программа «Костанай - город юности нашей»

Место проведения: мкр. Узкоколейная

Такшта тебе туда, будешь почетным гостем.

Угу, портал вывода пучка энергии может состояться именно там.

Вообще "Узкая колея" уже благодаря 112-му должно стать нарицательным местным фразеологизмом регионального значения. Вместе со школой Узкой колеи, учившей нашего 112-го и вместе со всем окружением этого устойчивого места включая недра на сто метров в глубину и воздушное пространство на 100 км минимум до начала космоса.