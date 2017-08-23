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≡ В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа "Рок-Острова"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа "Рок-Острова"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно обновленной программе празднования Дня Костаная, казахстанской группе "Гаухартас" на выступление отводят 33 минуты, "Рок-Островам" - полчаса. Виктория Дайнеко будет петь на сцене дольше всех - 40 минут.
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§ Серый волк
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8992
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.08.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна Назарук:
слово "программе" выделено красным. Пройдите по ссылке и там найдете все подробности)

Татьяна! Нуно было программу вешать ссылкой прямо в шпигеле заметки. И обязательно расшифровывать, что это ссылка.
А вообще жалко что жугтёр решил не ехать в город, в котором его не понимают. Так бы наш друх 112-й затарил отрубями шушлайку и подтаксовывал крича у кошМарта: "Кому отрубей, кому жугитер! налетай!"
ЗЫ. все сведения исключительно навеяны постами этих граждан и общим состоянием их сознания, влияющим на протонном уровне ядер мишени из америция. Возможен незначительный разбег частиц из-за дефектов в отклонении и флуктуации отклоняющего поля установки. Погрешность в пределах поля мишени 30%.Цитата:
Обликоморале:
мкр. Узкоколейная 18.00 – 20.00 - Концертная программа «Костанай - город юности нашей»
Место проведения: мкр. Узкоколейная
Такшта тебе туда, будешь почетным гостем.

Угу, портал вывода пучка энергии может состояться именно там.
Вообще "Узкая колея" уже благодаря 112-му должно стать нарицательным местным фразеологизмом регионального значения. Вместе со школой Узкой колеи, учившей нашего 112-го и вместе со всем окружением этого устойчивого места включая недра на сто метров в глубину и воздушное пространство на 100 км минимум до начала космоса. :lol:
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§ Татьяна Назарук
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 6
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.08.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:


Мы исправились и все поставили ))
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§ Volonter
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 23.08.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Почетный гражданин Костаная» 20.37-21.07
какая точность!!! Похвально! )) ;-)
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§ Серый волк
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8992
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.08.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
какая точность!!! Похвально! )) ;-)

Ну на орбиту же выводят! В таких делах ошибка на одну минуту - промах в размерах орбиты какой-нибудь планеты!
А кто на этот раз забашлял акунаматату за звания? Опять поди драгоценные родственники никому неизвестного академика имени улицы Павших борцов? Или уже другие подтянулись подобные личности? :lol:
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§ 112
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вообще "Узкая колея" уже благодаря 112-му должно стать нарицательным местн

Благодаря вам, что наплевали на город..
Разве это не так?
Но благодаря нам что он цветет и как бы вам того не хотелось..
Обзлобленные вы там какие то..
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§ 112
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Больше всех кричат те, кто для города ничего не сделал..
Так это не ваш праздник, желаю проходить мимо и не задерживаться..
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§ Козлов я
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.08.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот форумчанам вместо того чтобы ныть мол денег нет, тут на форуме, пошли бы и немного поработали..
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§ 112
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

У меня пять причин не делать этого..
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Полтора Иван
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...




Отправлено: 23.08.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джигурду в студию!!! И вместе с ним Сергея Зверева
Российского дизайнера причёсок, визажиста, стилиста, певеца. Ведущего и единственного участника реалити-шоу «Полный фэшн» и «Звезда в кубе», «Звёзды в моде»!

Полтора Иван
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...




Отправлено: 23.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Семен:
наконец то наши приехали, вот покайфуем окунемся в настоящую культуру, а то мы как почва после засухи, совсем отупели здесь.

Ещё Алексей Панин будет продавать попкорн в Ситицентре

Семен
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...




Отправлено: 23.08.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полтора Иван:
Ещё Алексей Панин будет продавать попкорн в Ситицентре

между прочим он звезда мирового масштаба, зря вы смеетесь, найдите хоть одного такого Казахстанского, да ни один из них близко не стоял.

nemes
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...




Отправлено: 23.08.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Угу, портал вывода пучка энергии может состояться именно там.
Вообще "Узкая колея" уже благодаря 112-му должно стать нарицательным местным фразеологизмом регионального значения.

Приезжай,раскрути. Сделай из "уской",кОстанайскую "горбушку"! :lol: :lol:

* Сергей_я
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2092
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Семен:
найдите хоть одного такого Казахстанского, да ни один из них близко не стоял.

и не дай бог стоять с таким человеком близко после последних его выходок...
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