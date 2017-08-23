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§ NG.kz
Изменились номера телефонов Костанайского филиала Национального Банка РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый список телефонов Костанайского филиала Национального Банка РК
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§ Victor Yang
Re: Изменились номера телефонов Костанайского филиала...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9124
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая захватывающая новость...
Профайл

nemes
Re: Изменились номера телефонов Костанайского филиала...




Отправлено: 23.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Какая захватывающая новость...

Это не новость. Это инфа. Исключительно для ДРУЗЕЙ. Для клиентов банкИ ничего не поменялось. :lol:

Тата
Re: Изменились номера телефонов Костанайского филиала...




Отправлено: 23.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для специалистов-бухгалтеров полезная информация. Или тех, кто хочет защитить свои права, как потребитель. Сразу телефон есть, не нужно перерывать интернет в поисках или ехать к ним туда, сразу позвонил и вусё :-)
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