Тата Re: Изменились номера телефонов Костанайского филиала... #3







Отправлено: - 16:57 Для специалистов-бухгалтеров полезная информация. Или тех, кто хочет защитить свои права, как потребитель. Сразу телефон есть, не нужно перерывать интернет в поисках или ехать к ним туда, сразу позвонил и вусё