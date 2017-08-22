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§ NG.kz
Деловой центр Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет всем! Понимаю, что это никакая не новость, но сегодня, показывая город немецкому партнёру по бизнесу, испытала большую неловкость, пытаясь вразумительно ответить на его вопрос: почему у нас деловой центр города напоминает сорочинскую ярмарку с зазывалами, развлечениями, закусочными и прочими атрибутами всевозможной торговли.
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§ 112
Re: Деловой центр Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Налил в чайник, в кастрюльку и в баклашку из под Тассая ..
И пусть только скажет что в Казахстане нет никаких условий!

2b77f87394be.jpg
Профайл

nemes
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 23.08.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Зато он вчера похвалил набережную и ресторанчик в котором обедал. Ему у нас НРАВИТСЯ!!!

:-) Цитата:
Змея Подколодная:
А англичанам город наш нравится))

:-) Да эти буржуи все такие. Тактичные. Они никогда плохого не скажут (и рожу не скорчат)-им абсолютно всё фиолетово,как мы живём. Им же с нами не жить. А базары и сугробы,это экзотика,на которую можно посмотреть. Не знаю,что они в базарах находят,но сугробы у вас замечательные! С ароматом зимы (в силу сухости климата). В европах (даже на высотах) снег не пахнет :lol:
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