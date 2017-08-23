Цитата: Добринцофф:

я вот между делом пока арбузы разгружаю в магазин,разъясняю им что к чему.

Ну хоть кто-то правильно работает! Притом за двоих. Хотя даже за троих, за грузчика, как владелец магазина и как пресслужба главных транспортных магистралей города и страны в целом.



Вот правда, если приеду в Кустанай, обязательно съезжу за Тобол в Магазин Добринцова.

Мне кажется это очень позитивное место, с правильными фруктами впитавшими его энергию.

А это очень важно.



Цитата: Посадить бы кого-нибудь из акимата



Уважаемый автор новости!

Слово "автобус" здесь абсолютно лишнее. Уже давно и прочно их нужно сажать.

Только совсем не в автобус.

В автобус их нужно было сажать только в начале их приезжей деятельности. Теперь уже поздно и бесполезно!