|Цитата:
Добринцофф:
я вот между делом пока арбузы разгружаю в магазин,разъясняю им что к чему.
Ну хоть кто-то правильно работает! Притом за двоих. Хотя даже за троих, за грузчика, как владелец магазина и как пресслужба главных транспортных магистралей города и страны в целом.
Вот правда, если приеду в Кустанай, обязательно съезжу за Тобол в Магазин Добринцова.
Мне кажется это очень позитивное место, с правильными фруктами впитавшими его энергию.
А это очень важно.
Цитата:
Посадить бы кого-нибудь из акимата
Уважаемый автор новости!
Слово "автобус" здесь абсолютно лишнее. Уже давно и прочно их нужно сажать.
Только совсем не в автобус.
В автобус их нужно было сажать только в начале их приезжей деятельности. Теперь уже поздно и бесполезно!