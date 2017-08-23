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§ NG.kz
Ремонт дорог
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитала сегодня новость о том,что дорогу через большой мост откроют неизвестно когда.У нас все делается на "благо людей".Посадить бы кого-нибудь из акимата в автобус из Затоболовки с утра.
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* Затоболец
Re: Ремонт дорог
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 23.08.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просьба к редакции "Наша Газета": обратитесь в городской Акимат, пусть дадут разъяснения
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§ dandiv
Re: Ремонт дорог
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 23.08.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прочитала сегодня новость о том,что дорогу через большой мост откроют неизвестно когда.

Источник информации где?
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затоболец
Re: Ремонт дорог




Отправлено: 23.08.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

НашКостанай

§ Morpex
Re: Ремонт дорог
Morpex


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 19.12.09
Отправлено: 23.08.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по темпу работы "подрядчика" на остальном участке улицы Набережная открытие моста будет не раньше следующей недели.
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§ Вася Картошкин
Re: Ремонт дорог
Вася Картошкин


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Сообщений: 26
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 23.08.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Источник информации где?

Вот http://top-news.kz/index.php?np=00018739&nl=1&tp=N&MWp=&AWp=&Wp=1&Kd=40439212.
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* Затоболец
Re: Ремонт дорог
Затоболец


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Сообщений: 33
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 23.08.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большой мост в Костанае закрыли в связи с реконструкцией ул. Набережной — Наш Костанай. Новости Костаная и Костанайской области http://top-news.kz/index.php?np=00018739&nl=1&tp=N&MWp=&AWp=&Wp=1&Kd=40439212
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§ dandiv
Re: Ремонт дорог
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 23.08.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
затоболец:

Фигасе... оказывается подрядчики не знали о количестве коммуникаций :-)
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* Затоболец
Re: Ремонт дорог
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 23.08.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Четыре линии связи! Получается работники не рассчитывали свои силы, а думали "раскопаем видно будет". Как так?
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§ Добринцофф
Re: Ремонт дорог
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5381
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.08.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тем временем по Затобольску поползли слухи ,что новый мост трещину дал и её экстренно заделывают.Тёмные люди ,интернетов не читают совсем,я вот между делом пока арбузы разгружаю в магазин,разъясняю им что к чему.
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§ Серый волк
Re: Ремонт дорог
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8992
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
я вот между делом пока арбузы разгружаю в магазин,разъясняю им что к чему.

Ну хоть кто-то правильно работает! Притом за двоих. Хотя даже за троих, за грузчика, как владелец магазина и как пресслужба главных транспортных магистралей города и страны в целом. :lol:

Вот правда, если приеду в Кустанай, обязательно съезжу за Тобол в Магазин Добринцова.
Мне кажется это очень позитивное место, с правильными фруктами впитавшими его энергию.
А это очень важно. :lol:

Цитата:
Посадить бы кого-нибудь из акимата


Уважаемый автор новости!
Слово "автобус" здесь абсолютно лишнее. Уже давно и прочно их нужно сажать.
Только совсем не в автобус.
В автобус их нужно было сажать только в начале их приезжей деятельности. Теперь уже поздно и бесполезно! :lol:
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ГостьЯ
Re: Ремонт дорог




Отправлено: 23.08.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну можно же и рассчитать и выйти пораньше на автобус, что из мухи слона-то делать? Лично видела, как 102-й с интервалом 5 мин. ехал полупустой.

Имя
Re: Ремонт дорог




Отправлено: 23.08.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГостьЯ:
Ну можно же и рассчитать и выйти пораньше на автобус, что из мухи слона-то делать? Лично видела, как 102-й с интервалом 5 мин. ехал полупустой.

Поддерживаю. Ещё можно для жителей график составить: кто, когда и на какой автобус должен садиться. Тогда и автобусы будут равномерно загружены.

Ирина
Re: Ремонт дорог




Отправлено: 23.08.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что значит из мухи слона делать?Вы хоть раз ездили через корейский мост при закрытии большого моста?Там в часы пик в пробке можно до 40 мин.простоять.И где это вы видели пустой 102 еще и с интервалом 5 мин.?

ГостьЯ
Re: Ремонт дорог




Отправлено: 23.08.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина:
Вы хоть раз ездили через корейский мост при закрытии большого моста?Там в часы пик в пробке можно до 40 мин.простоять.И где это вы видели пустой 102 еще и с интервалом 5 мин.?

Вот именно, что езжу... Конкретно на ост. Телецентр.
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