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Страница 352 из 352«1...350351352
* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.08.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

я тебе не друг, нытик словоблудный :-P
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.08.17 - 15:43
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.08.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

мухаха и всё только о маврике, марике, 112-ом ))) по личкам.. плетут козни

Это мне кажется мания величия с манией преследования и вроде бы паранойя :-)
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:44
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.08.17 - 15:46
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.08.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Слабые и бесхребетные людишки..
Как смотрю вы ополчились то..

гражданин хороший, не делайте вид, что тут кому то прям дело до вас есть. о вас мараться даже никто не хочет. Видят, что вы не в себе.
Подойдут копеечку кинут, и далее по своим делам. а вы всё также сидите на перекрёстке, в бреду, байки травите :oops:
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:47
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.08.17 - 15:48
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.08.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-свингуешь братец....

:lol: :lol: :lol: :lol: поржал в голос
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:50
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3565
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Блин вот иногда реально это бесит

Новопасситу попей что ли ))
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:56
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Ответить Новый топик
Страница 352 из 352«1...350351352
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