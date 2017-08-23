NG.kz Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:18 Лидером по приёму казахстанцев являются российские вузы. Поступить в России на бесплатное обучение гораздо проще, чем в Казахстане, считают сами студенты.

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