/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29354
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лидером по приёму казахстанцев являются российские вузы. Поступить в России на бесплатное обучение гораздо проще, чем в Казахстане, считают сами студенты.
Читать новость

§ Обликоморале
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3565
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Актау.

Но ты забыл добавить, что это и самый дорогой город в Казахстане.
Профайл

Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 15:52
Комментарий проходит проверку.

Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 15:54
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.08.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нормальная конкурентная ситуация..

Ой, бай, а ТС это значит плохо? конкуренцию наши не выдерживают, да? :-)
Профайл

* Медный
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.08.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В ВУЗах, кстати, давно нет оценок.

оценки есть, только это всё равно извращённая пародия на "5 бальную" систему.
GPA посмотрите
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 175
Пользователей: 4
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх