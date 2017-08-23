Цитата: 112:

Слабые и бесхребетные людишки..

Как смотрю вы ополчились то..

гражданин хороший, не делайте вид, что тут кому то прям дело до вас есть. о вас мараться даже никто не хочет. Видят, что вы не в себе.

Подойдут копеечку кинут, и далее по своим делам. а вы всё также сидите на перекрёстке, в бреду, байки травите