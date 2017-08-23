Обликоморале Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут... #44





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3565

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:44 Цитата: Джек:

проблемы временные.

Нет ничего более постоянного, чем временное.

Ура-патриот на своей волне, что как раз в корне губительно для Казахстана.

И да, прибалты тоже так думали в свое время, но суровая реальность оказалась другой.