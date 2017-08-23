Змея Подколодная Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 267

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:25 Понять и простить!)))) (с) У нас можно вагонами тырить и ничего тебе за это не будет. Погрозят пальчиком и скажут - ой бай, больше так не делай!)