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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
хватит ныть, мужик

Насчет мужика пишы в личку, в чем проблема то?
Сказать то чо хотел?
Приобщиться к нытикам "друзьям"?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вы, которые друг против друга сплетни в личках чешут неинтересны как мужики..
Тут у нас не можской или бабский клуб..
Тут оппоненты или коллеги по работе..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
На деда моего, Героя Советского Союза кто жаловался администрации и просил не писать о моем деде?
Типо он не воевал за вас нытиков?
Вот это подло так подло..
Мужики!
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3565
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Извини..

За что?
За то что ты бред несешь?
Да я привыкший.
Мне на него, как и на тебя с большой колокольни и даже не промахнусь))
Примет на грудь и примеряет ко всем свои события из жизни. :lol: :lol: :lol:
Цитата:
Медный:
хватит ныть, мужик ты или нет?

А как он без нытья, это его главная задача на форуме...
Ну а насчет мужика, так он давно уже признался , шо другого роду...и не раз))
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4490
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой бай. Сколько всего тут всплывает. Оказывается в личке вы подстрекаете друг друга. Нехорошо это. Интриги крутите. 😵😱
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Оказывается в личке вы подстрекаете друг друга. Н

Подстрекают нытики.
За меня ни у кого ничего нет, к их сожалению..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слабые и бесхребетные людишки..
Как смотрю вы ополчились то..
Еще не хватает парочки, с которым я отказал в более близких отношениях и который там тоже лично за кого то глаголит..
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3839
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 23.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
парочки, с которым я отказал в более близких отношениях

-свингуешь братец.... и кто эта сладкая парочка....мы их знаем....или ты хочешь назвать их имена....
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин вот иногда реально это бесит..
Жалуются, жалуются причем выбирая для жалоб тематические ветки, а не специальную для жалоб тут статью и начинается..
Ну извините, кого не удовлетворяю по тем или иным вопросам!
Ну вы хоть можете претензии лично ко мне сказать мне лично, прямо в глаза и не отводя взгляда?
Подумать только, ни один, ни одна живая тут душа не осмелилась сделать этого!
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3565
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я расскажу вам дивную сказку,
Может она лишить вас рассудка,
Буду я в сказке очень неласков,
К тем, что свой мозг сварили в желудке.
Те, что ругают мир за распутство,
Одновременно тупо спиваясь
И занимаясь только паскудством-
Тем ненавистна тема иная.
Власть свою лижут, нежно касаясь,
Жутко не любят правду и совесть,
В ложь верят тупо, ей упиваясь,
Ложь заедают курятиной.
Верят в любую чушь по приказу,
И ненавидят то, что велели,
Станут они хоть кем по заказу,
Хоть и башка болит от похмелья (цЫ)
:lol: :lol: :lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Корпоративная безопасность нытиков и жалобщиков на меня лично какая то открылась..
Третий Фронт..
Что делать то будете?
Выработайте Единое решение, которое больно ударит по мне как то..
Чо вы вразнобой жалуетесь администрации, кому то близкому, анонимам, у Уважаемого в ветке?
Я бы выработал Единую общую позицию.
Ну или написал бы в личку о претензиях к кому либо, если дело касается личных каких то качеств оппонента..
Но никогда, никогда не жалуйтесь администрации, тем более что там сидит Женщина..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:34
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:36
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 15:39
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.08.17 - 15:39
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 351 из 352«1...349350351352»
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