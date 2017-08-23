Цитата: 112:

Извини..

За что?

За то что ты бред несешь?

Да я привыкший.

Мне на него, как и на тебя с большой колокольни и даже не промахнусь))

Примет на грудь и примеряет ко всем свои события из жизни.

Цитата: Медный:

хватит ныть, мужик ты или нет?

А как он без нытья, это его главная задача на форуме...

Ну а насчет мужика, так он давно уже признался , шо другого роду...и не раз))