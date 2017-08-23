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§ NG.kz
Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные сроки и ограничение свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амнистии спасибо, все свободны. Таков финал громкого дела о хищении 16 млн в костанайском филиале «Жасыл Ел». Трое фигурантов получили условный срок, один - ограничение свободы, а двое вообще не понесли никакого наказания благодаря амнистии.
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* лимон
Re: Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные...
лимон


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Сообщений: 463
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.08.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а 16млн. вернули то? :-o
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Гость
Подсудимые по делу о хищениях в «Жасыл Ел» получили условные сроки и ограничение свободы




Отправлено: 23.08.17 - 14:17
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