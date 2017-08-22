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§ NG.kz
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации. Такая норма предусмотрена в законопроекте, который этой осенью поступит на рассмотрение в Мажилис. В кулуарах заседания правительства министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев отметил, что проект закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях должен быть принят в Казахстане до конца этого года.
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* Змея Подколодная
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый

Интересно Вы рассуждаете)))) А если я не хочу регистрировать брак , ни в церкви, ни в ЗАГСе. Это мое личное дело, я так считаю. Государство будет лезть в мою личную жизнь?))) Это прискорбно, товарищи! Ой, простите, товарищи остались в СССР, сейчас же одни господа))) А кто будет проверять, по религиозным мотивам я в браке или просто это сосед по кровати?))) Что твориЦЦа, никакой личной жизни, как сказала, всем известная героиня фильма - "Профсоюз должен знать все все!")
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* Victor Yang
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9122
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А если я не хочу регистрировать брак , ни в церкви, ни в ЗАГСе. Это мое личное дело, я так считаю.

Как говорят юристы, брак нужно регистрировать, чтобы не было проблем при разводе. Ну или смерти. Когда всё гладко и родственники (потенциальные наследники) нормальные - тогда ничего и не нужно. Но этого гарантировать никто не может.
А так, например, живёте вдвоём, квартира пополам. Тут один из супругов умирает. А доля умершего, по закону, отходит его родственникам.

[Исправлено: Victor Yang, 23.08.2017 - 14:14]
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Гость
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации




Отправлено: 23.08.17 - 14:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации




Отправлено: 23.08.17 - 14:16
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