Цитата: Змея Подколодная:

А если я не хочу регистрировать брак , ни в церкви, ни в ЗАГСе. Это мое личное дело, я так считаю.

Как говорят юристы, брак нужно регистрировать, чтобы не было проблем при разводе. Ну или смерти. Когда всё гладко и родственники (потенциальные наследники) нормальные - тогда ничего и не нужно. Но этого гарантировать никто не может.

А так, например, живёте вдвоём, квартира пополам. Тут один из супругов умирает. А доля умершего, по закону, отходит его родственникам.



[Исправлено: Victor Yang, 23.08.2017 - 14:14]