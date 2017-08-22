Цитата: 1504:

Что то никакой защиты и заботы государства о детях в последнее время я не наблюдаю. Обучение, лечение, развитие, всё ПЛАТНО.

Вы защиту и заботу путаете с халявой.

Защита и забота - это в том числе и принуждение родителей заботиться и обеспечивать своих детей, а не бросать процесс их выращивания и воспитания на самотек.

Цитата: 1504:

Неужели вы в это верите?

Во что?

В существование задач государства?

Очень странный вопрос.

Цитата: 1504:

Тогда бы у нас в первую очередь, не было бы казнокрадов.

Каким боком казнокрады и неплательщики налогов соотносятся с заботой государства о детях?

Цитата: 1504:

К сожалению, печать государства не гарантирует вечной любви

Я где-то писал что печать государства призвана гарантировать вечную любовь?

Вы что-то путаете и выдаете желаемое за действительное.

Печать государства призвана способствовать защите законных интересов граждан, и только лишь.



Вот уж воистину достойная воспитанница совка, вечно жаждущая халявы и неспособная к самостоятельной жизни.