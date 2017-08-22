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§ NG.kz
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации. Такая норма предусмотрена в законопроекте, который этой осенью поступит на рассмотрение в Мажилис. В кулуарах заседания правительства министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев отметил, что проект закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях должен быть принят в Казахстане до конца этого года.
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* Змея Подколодная
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так у нас пол страны живет без регистрации брака))) Я что то сути не уловила, как таковое сожительство хотят искоренить? А если брак вообще нигде не регистрировали, ни в мечетях, ни церквях, ни в синагогах, ни в ЗАГСе? Тогда жить можно?) А кто это все будет проверять, полиция нравов?)
ПыСы. Вспомнилось почему то СССРовское время, когда в гостиницах свидетельство о браке спрашивали, чтобы в один номер заселиться)
Профайл

* Victor Yang
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9122
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
в православных храмах без свидетельства о браке никто никого не венчает.

Ну не знаю. Такое положение озвучено, да. Но по факту - не требуют (в моём случае было так).
Цитата:
Бывалый:
Да километры соплей на форумах от старых дев, ой, простите - "сильных и независимых женщин" а-ля "я ему так верила, я его так любила, а он меня обманул, альфонс чертов"

И все они были в религиозном браке?
Цитата:
Бывалый:
Давайте не будем ни браки регистрировать, ни права на недвижимость, ни транспортные средства.
Какая разница зарегистрировано ли право на недвижимость или транспортное средство?

Ну, скажем так, тут возможные потери несёт сам отказавшийся от регистрации человек. Ну или его наследники.
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гость
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Мне ещё, например, совсем не нравятся "документы", которые выдаются в храмах - о крещении, о венчании. Зачем? Кому их потом предъявлять?

Думаешь зачем Владимир Русь крестил и сам? Фанатизм? Не-а. Церковь документировала население, аналогично ЗАГСу. Появилась строгая иерархия: ФИО. Появились стандартные имена и правила их правильного написания. Учет. Государственность организовывалась на землях.

гость
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это теперь многоженству кирдык?

Бывалый
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И все они были в религиозном браке?

А твой изначальный коммент, на который я дал реплику, был про крупную покупку в религиозном браке?
Или с чего ты ожидаешь что я должен про случаи в религиозном браке онли привести?
Цитата:
Victor Yang:
тут возможные потери несёт сам отказавшийся от регистрации человек. Ну или его наследники.

Задача государства - предотвратить такие потери как можно в большей степени.

* Victor Yang
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9122
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А твой изначальный коммент, на который я дал реплику, был про крупную покупку в религиозном браке?

Да, именно так. Навешал лапши своей необразованной половине, что религиозный брак накладывает обязательства так же как и гражданский - и алга. Когда нет даже религиозного - тут самому тёмному понятно будет, что никто никому ничего не обязан. Ну и закон на них сё равно не распространяется.

[Исправлено: Victor Yang, 23.08.2017 - 11:28]
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1504
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Закон предписывает регистрировать брачные отношения

Придёт завтра ваша дочь, или сын, приведёт за руку вторую половину, и скажет: мы здесь будем жить. Жениться не хотим, пока ТАК поживём Что будете делать? В полицию нравов, в прокуратуру, куда побежите?
Если не зарегистрировать право на имущество, ты его потом продать не сможешь. А здесь, хочет женщина нести ответственность, за дитя, рождённое по её желанию, (мужикам то дети на фиг не нужны), пусть живёт с кем хочет. Уж СОБОЙ, я думаю, человек может распорядиться сам.

Кобра
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К сожалению, на юге еще много таких религиозных браков. Берут девушек из бедных семей, а когда надоест - выгоняют. Могут и с детьми. И привлечь к ответственности таких горе-мужей очень не просто.
Хорошо, что готовят такой закон. Главное, чтобы приняли. Только не поняла - министр еще не в курсе, что в нашей стране ЗАГСов давно нет? :-)

Бывалый
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Появилась строгая иерархия: ФИО.

Фамилии у простолюдинов появились, собственно, при советской власти только.
Цитата:
гость:
Появились стандартные имена и правила их правильного написания.

Что значит "стандартные имена"?
Появилось засилье греческих и западно-европейских имен - да.
А славянские имена неистово выдавливались.
Так-то большинство и по сей день считает что Иван да Марья - исконное славянские имена... ))))

[Исправлено: Gljuk, 23.08.2017 - 12:32]

Бывалый
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Жениться не хотим, пока ТАК поживём Что будете делать?

Разъяснять последствия.
Цитата:
1504:
А здесь, хочет женщина нести ответственность, за дитя, рождённое по её желанию, (мужикам то дети на фиг не нужны), пусть живёт с кем хочет. Уж СОБОЙ, я думаю, человек может распорядиться сам.

СОБОЙ - да, а вот за дите ответственность, в том числе его материальное обеспечение - это уже должно быть под надзором и опекой государства.
Дите - это не собственность женщины, а такой же гражданин государства как и все остальные, и его права государство обязано защищать.

1504
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Дите - это не собственность женщины, а такой же гражданин государства как и все остальные, и его права государство обязано защищать.

Что то никакой защиты и заботы государства о детях в последнее время я не наблюдаю. Обучение, лечение, развитие, всё ПЛАТНО. Если все будут рассуждать так как вы, что останется делать женщинам, которым нужен ребёнок, а муж (который её и ребёнка не обеспечивает, не уважает) - нет.

1504
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Задача государства - предотвратить такие потери как можно в большей степени.

Неужели вы в это верите? Тогда бы у нас в первую очередь, не было бы казнокрадов. А мы - нянчимся с ними, сколько их, родимых, томится под домашним арестом. Вот, где потери, так потери!

1504
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый:
Разъяснять последствия.
К сожалению, печать государства не гарантирует вечной любви, без которой, как известно, полноценной семьи не бывает. Как, впрочем, не гарантирует и исполнение обязанностей супругами, возникающих при создании семьи. Есть люди, прожившие всю жизнь в церковном браке, а есть и такие, что и венчались и расписывались и разбежались через год. Или живут как кошка с собакой, что тоже ничего хорошего для ребёнка не несёт.

* Victor Yang
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9122
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Что значит "стандартные имена"?

Святцы имеются ввиду, наверное.
Цитата:
1504:
Обучение, лечение, развитие, всё ПЛАТНО.

Справедливости ради, среднее образование у нас - бесплатное.
Цитата:
1504:
Как, впрочем, не гарантирует и исполнение обязанностей супругами, возникающих при создании семьи.

Речь про материальную ответственность. А если есть насилие - то полиция.
Профайл

Бывалый
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 23.08.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Что то никакой защиты и заботы государства о детях в последнее время я не наблюдаю. Обучение, лечение, развитие, всё ПЛАТНО.

Вы защиту и заботу путаете с халявой.
Защита и забота - это в том числе и принуждение родителей заботиться и обеспечивать своих детей, а не бросать процесс их выращивания и воспитания на самотек.
Цитата:
1504:
Неужели вы в это верите?

Во что?
В существование задач государства?
Очень странный вопрос.
Цитата:
1504:
Тогда бы у нас в первую очередь, не было бы казнокрадов.

Каким боком казнокрады и неплательщики налогов соотносятся с заботой государства о детях?
Цитата:
1504:
К сожалению, печать государства не гарантирует вечной любви

Я где-то писал что печать государства призвана гарантировать вечную любовь?
Вы что-то путаете и выдаете желаемое за действительное.
Печать государства призвана способствовать защите законных интересов граждан, и только лишь.

Вот уж воистину достойная воспитанница совка, вечно жаждущая халявы и неспособная к самостоятельной жизни.
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