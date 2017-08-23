Vital Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут... #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4489

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:34 Вот и есть реальные цифры покидающих страну каждый год. А не фуфло которое нам статистики с астаны пишут. Скорей всего некто из них несобираются возвращатся на родину. Чет страшно мне становится. Тоже что ли пока непоздно чемодан упаковывать пора😨😎