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≡ Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лидером по приёму казахстанцев являются российские вузы. Поступить в России на бесплатное обучение гораздо проще, чем в Казахстане, считают сами студенты.
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Раман
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 12:31
Комментарий удален модератором.

когда то студент
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в году 76 из нашего класса не в городе,
десять человек поступили в вузы
Свердловска, Ленинграда, Москвы.
сдав вступительные экзамены и набрав проходной бал.

§ Vital
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4489
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и есть реальные цифры покидающих страну каждый год. А не фуфло которое нам статистики с астаны пишут. Скорей всего некто из них несобираются возвращатся на родину. Чет страшно мне становится. Тоже что ли пока непоздно чемодан упаковывать пора😨😎
Профайл

Все просто
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Это учитывая еще то, что на латиницу не перешли. А если перейдут, первоклассники поедут.
Ха,ха,ха. Где Бывалый со своей паламатой программой, начнет рассказывать как из России интеллект уплывает.

Директор Пляжа
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Большинство в Беларуси получает 150-200 баксов.

Как и большинство в Казахстане.

§ bgb
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3636
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.08.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основная проблема, бесспорно, - дальнейшее трудоустройство.
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* Victor Yang
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9122
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Большинство в Беларуси получает 150-200 баксов.

У нас большинство больше получает? Не средняя, а большинство?
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Бывалый
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...




Отправлено: 23.08.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У нас большинство больше получает? Не средняя, а большинство?

Медианная зарплата у нас - 80% от средней.
Таки да - больше получают.

* Змея Подколодная
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не средняя, а большинство?

Большинство у нас столько и получает))) А порядок исчисления средней з\п давно пора изменить. В нашем случае, по прослойкам общества))))) У тех, кто на проживает на Теньговках и в общагах рассчитывать отдельно.
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* Victor Yang
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9122
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А порядок исчисления средней з\п давно пора изменить.

Порядок исчисления средней изменить никак нельзя. А вот за показатель брать не среднюю, а медианную зарплату - можно. Но это же некрасивые цифры будут получаться.
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Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 13:58
Комментарий проходит проверку.

Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 14:00
Комментарий проходит проверку.

Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 14:01
Комментарий проходит проверку.

Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 14:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 14:14
Комментарий проходит проверку.
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