Доктор СИЗО Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5242





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:29 Цитата: 112:

Хех..

Еще раз скажи, ты после того что я не поддерживал тебя идти против кое кого, в этом беда?

-все порывается рассказать одну занятную историю....трусит....давайте расскажу сам.... одно время Марик столкнулся здесь лбами с российскими форумчанами....на почве своих националистических взглядов....

-я вообще люблю добрую шутку....решил предупредить 112- ого....что мне в личку написал российский анонимщик.... сегодня будем мочить 112-ого))))) редколлегия в курсе.... постараемся его за сегодняшние грубости перевести в режим чтения.... а ты, мол, дед не вмешивайся....

-112-й, мою шутку воспринял всерьез....смело ринулся в бой с россиянами ....и получил за вечер 24 удаленных комментария.... которых вполне хватило, для навечного забанивания...

-недели три истерил....перерекался с редколлегией по каждому поводу.... смех да и только....