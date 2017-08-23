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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
тобой еще кто то дружит из редколлегии.

Хех..
Еще раз скажи, ты после того что я не поддерживал тебя идти против кое кого, в этом беда?
Извини что не поддерживаю тебя в некоторых вопросах, где ты не прав..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати кое кто умолял меня идти и "наезжать" против своих закоренелых друзей на форуме..
Так какие же они вам друзья или просто понт, который вы малюете в личном кабинете?
В реале нужно иметь, не тут..
Тут так сказать коллеги, оппоненты, с кем интересно проводить время, но не друзья..
С которыми по жизни и по пути..
Эх вы, детишки интернета..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Личная месть..
В интернете..
Да уш..
Это тоже сильно..
От любви до ненависти пол шага..
Особенно как одному индивидууму отказал быть более близким..
Ребятки, вы тут с ума посходили?
Идити на улицу, к людям, друзьям, знакомым, расслабьтесь!
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..

Гм ))))
Опять пургу лепишь?
Ты по ходу опять под шофе на форуме?
Итак, народ, в очередной раз на форуме, читаем бред Маврика алконавта.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
))))
Опять пургу лепиш

Хех..
Я задал вопрос, и ошибся, сказав что ты ради нового друга не отнимешь у своей семьи все..
Извини..
Такой ответ я зараннее не знал..
Ты же поправил меня..
Чо еще надо?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вас тут интернет хамячков много..
А что, толпой легче удар держать и опять жаловаться в тематических ветках на меня..
Земляк, у тебя сегодня всего две жалобы..
Непорядок..
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3837
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 23.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Еще раз скажи, ты после того что я не поддерживал тебя идти против кое кого, в этом беда?

-все порывается рассказать одну занятную историю....трусит....давайте расскажу сам.... одно время Марик столкнулся здесь лбами с российскими форумчанами....на почве своих националистических взглядов....
-я вообще люблю добрую шутку....решил предупредить 112- ого....что мне в личку написал российский анонимщик.... сегодня будем мочить 112-ого))))) редколлегия в курсе.... постараемся его за сегодняшние грубости перевести в режим чтения.... а ты, мол, дед не вмешивайся....
-112-й, мою шутку воспринял всерьез....смело ринулся в бой с россиянами ....и получил за вечер 24 удаленных комментария.... которых вполне хватило, для навечного забанивания...
-недели три истерил....перерекался с редколлегией по каждому поводу.... смех да и только....
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 14:05
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 14:07
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 14:09
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 350 из 350«1...348349350
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