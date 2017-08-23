Алиса Re: В открытый колодец провалилась жительница Костаная #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3566

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:13 Цитата: 123:

Алкоголь и костанайские дороги

вы о чем? Это наши дороги как тот алкоголь!!! Дорога должна быть такая,что хоть пьяный хоть трезвый мог идти и не задумываться!!!

Цитата: Змея Подколодная:

в суд на коммунальные службы

даже безоговорочно!!!