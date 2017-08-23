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§ NG.kz
В открытый колодец провалилась жительница Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае около часа ночи 22 августа на перекрестке улицы Достык и проезда Энгельса женщина упала в открытый колодец.
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123
Re: В открытый колодец провалилась жительница Костаная




Отправлено: 23.08.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алкоголь и костанайские дороги несовместимые вещи однако ;-)

* Змея Подколодная
Re: В открытый колодец провалилась жительница Костаная
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Форменное безобразие! Надо подать в суд на коммунальные службы, как тарифы поднимать для населения -так это пожалуйста, а как нести ответственность за свою же безалаберность , так 1000 и 1 отговорок.
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§ Алиса
Re: В открытый колодец провалилась жительница Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3566
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.08.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Алкоголь и костанайские дороги

вы о чем? Это наши дороги как тот алкоголь!!! Дорога должна быть такая,что хоть пьяный хоть трезвый мог идти и не задумываться!!!
Цитата:
Змея Подколодная:
в суд на коммунальные службы

даже безоговорочно!!!
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§ Обликоморале
Re: В открытый колодец провалилась жительница Костаная
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
123:
Алкоголь

Это он по себе судит.
Так как не знает, что в гости можно ходить и без употребления алкоголя.
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Гость
В открытый колодец провалилась жительница Костаная




Отправлено: 23.08.17 - 13:44
Комментарий проходит проверку.

Гость
В открытый колодец провалилась жительница Костаная




Отправлено: 23.08.17 - 13:46
Комментарий проходит проверку.

Гость
В открытый колодец провалилась жительница Костаная




Отправлено: 23.08.17 - 13:47
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