Volonter Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1222

Регистрация: 14.04.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:42 Цитата: Сергей_я:

Не думаю что в России образование лучше

Конечно везде всяких ВУЗов хватает - есть и у нас неплохие, есть и за бугром слабенькие... Только вот количественное соотношение в этом плане разнится...



На 3-м курсе на "матанализе" к доске вышел Пашка и с лёгкостью (я бы сказал, практически насвистывая) решил навороченное задание, над которым вся группа ломала голову. Препод спросила у него: "Ты где учился???", он: "В N-ском универе." - "Почему к нам перевёлся? За что отчислили?" - "За эту самую математику". У них он был слабым по матанализу, за что и был в последствии отчислен.