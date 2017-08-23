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≡ В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа "Рок-Острова"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа "Рок-Острова"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно обновленной программе празднования Дня Костаная, казахстанской группе "Гаухартас" на выступление отводят 33 минуты, "Рок-Островам" - полчаса. Виктория Дайнеко будет петь на сцене дольше всех - 40 минут.
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§ Серый волк
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8991
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.08.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна Назарук:
слово "программе" выделено красным. Пройдите по ссылке и там найдете все подробности)

Татьяна! Нуно было программу вешать ссылкой прямо в шпигеле заметки. И обязательно расшифровывать, что это ссылка.
А вообще жалко что жугтёр решил не ехать в город, в котором его не понимают. Так бы наш друх 112-й затарил отрубями шушлайку и подтаксовывал крича у кошМарта: "Кому отрубей, кому жугитер! налетай!"
ЗЫ. все сведения исключительно навеяны постами этих граждан и общим состоянием их сознания, влияющим на протонном уровне ядер мишени из америция. Возможен незначительный разбег частиц из-за дефектов в отклонении и флуктуации отклоняющего поля установки. Погрешность в пределах поля мишени 30%.Цитата:
Обликоморале:
мкр. Узкоколейная 18.00 – 20.00 - Концертная программа «Костанай - город юности нашей»
Место проведения: мкр. Узкоколейная
Такшта тебе туда, будешь почетным гостем.

Угу, портал вывода пучка энергии может состояться именно там.
Вообще "Узкая колея" уже благодаря 112-му должно стать нарицательным местным фразеологизмом регионального значения. Вместе со школой Узкой колеи, учившей нашего 112-го и вместе со всем окружением этого устойчивого места включая недра на сто метров в глубину и воздушное пространство на 100 км минимум до начала космоса. :lol:
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§ Татьяна Назарук
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 6
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.08.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:


Мы исправились и все поставили ))
Профайл
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