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≡ Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лидером по приёму казахстанцев являются российские вузы. Поступить в России на бесплатное обучение гораздо проще, чем в Казахстане, считают сами студенты.
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§ Ла-Коста
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 23.08.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У родни, совсем недавно укатившей в Гомель из Астаны, в этом году поступал дитеныш в медицинский вуз. Поступил, правда, на платное отделение.
Смущает цена.... вот для сравнения - Гомельский вуз потянет практически любая семья, Караганднский - смотрите ссылки... неужели такая разница??????? :-( :-( :-(
ссылка на Гомель
http://gsmu.by/index.php/---2017-2018--

Караганда
http://www.kgmu.kz/ru/contents/view/551
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§ Victor Yang
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9118
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Ну и повторюсь, что и в слабеньких ВУЗах у нас встречаются сильные преподы.

Встречаются, да. В основном, те кто из практиков пришёл.
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§ Ла-Коста
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 23.08.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь, правда, не о России, а о Белорусии, но все же, все же... есть там условия и для наших деток, РК
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§ Ла-Коста
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 23.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очепятка, извините - Беларусь
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* Volonter
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Volonter


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Сообщений: 1222
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 23.08.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Не думаю что в России образование лучше

Конечно везде всяких ВУЗов хватает - есть и у нас неплохие, есть и за бугром слабенькие... Только вот количественное соотношение в этом плане разнится...

На 3-м курсе на "матанализе" к доске вышел Пашка и с лёгкостью (я бы сказал, практически насвистывая) решил навороченное задание, над которым вся группа ломала голову. Препод спросила у него: "Ты где учился???", он: "В N-ском универе." - "Почему к нам перевёлся? За что отчислили?" - "За эту самую математику". У них он был слабым по матанализу, за что и был в последствии отчислен.
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§ Ла-Коста
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 23.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если учесть еще стоимость проживания и питания, покупки халатов, а также стоимость переездов по Караганде - сумма перевалит далеко за миллион. Учебная база и клиники разбросаны по Караганде, это и Майкудук, и Пришахтинск, и снова Караганда. В течение дня пары могут быть хоть где, и нужно успеть и доехать вовремя и перекусить, и халат и сменную обувь с собой таскать...
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Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 11:55
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§ Victor Yang
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9118
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ла-Коста:
Караганднский

Я вообще не понимаю таких цен при дефиците врачей.
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Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 12:10
Комментарий проходит проверку.

§ Vital
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4487
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лакоста . мне непонятно сравнение . в гомели по курсу 172тенгьа =1 бел руб. 322000 т в караганде тоже половина факультетов в ту же цену. Самые крутые по 700 000.
Учитывая проживание и продукты дороже в беларуссии . разницы я пока неувидел.
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§ Ла-Коста
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 23.08.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я вообще не понимаю таких цен при дефиците врачей.

учитывайте еще и то, что в этом году гранты на медспециальности "отгрузили" только столичному, Асфендияровскому, ВУЗу, другим медвузам РК гранты не выделялись :-(
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§ Ла-Коста
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 23.08.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Учитывая проживание и продукты дороже в беларуссии . разницы я пока неувидел.

Учитывайте, что эта стоимость доступна большинству, около 1 тыс.у.е., а у нас это 3 тыс.у.е.
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§ Обликоморале
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще, ни чего не поменялось за годы Независимости.
И это печально.
Как при совке, лучшие школяры уезжали учится в другие республики СССР, так и сейчас.
Это должно давно мин.образования настораживать.
И ведь большинство, назад с полученным багажом знаний не возвращаются.
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Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 12:29
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Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 12:29
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