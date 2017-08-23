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≡ В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа "Рок-Острова"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа "Рок-Острова"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно обновленной программе празднования Дня Костаная, казахстанской группе "Гаухартас" на выступление отводят 33 минуты, "Рок-Островам" - полчаса. Виктория Дайнеко будет петь на сцене дольше всех - 40 минут.
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* Volonter
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1222
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 23.08.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, жаль!!! Так хотелось на Жегитер посмотреть... Праздник испорчен))

А вообще ожидаемо - ну не мог Кустанай оплошать после "рудненской" Ани Лорак! Молодцы, оперативно среагировали!
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Карабалык
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...




Отправлено: 23.08.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Захаров!Это круто!Пусть дадут концерт в пионерах,Сарае или в любом приличном клубе.

§ 112
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5998
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в Рудном притаксовал на 8900, то в Костанае на 12 тысяч наверно можно бомбилой..
По заявкам Рудный 40 тысяч после праздника, Костанай наверно все 60..
Вот форумчанам вместо того чтобы ныть мол денег нет, тут на форуме, пошли бы и немного поработали..
Ах да, они и этого не могут..
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НУР
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...




Отправлено: 23.08.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Рок-Острова бы сходил.Только на отдельный концерт.Нет желание быть бешеным и толкаться на площади.

555
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...




Отправлено: 23.08.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дайнеко ,конечно не Ани Лорак жаль что не наоборот

Green
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...




Отправлено: 23.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А точнее когда будет информация где и когда и во сколько будет выступление гостей из России???

пэтриот
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...




Отправлено: 23.08.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы AC-DC пригласил. Обожаю эту группу, Ну не судьба не приедут они у себя там на концерт по 100000 собирают. .Здесь столько народу нету
Буду фейерверк смотреть

У6
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...




Отправлено: 23.08.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за? Значит в Рудном Ани Лорак а нам всего то Дайнеку? Могли бы и получше кого найти, Артик и Асти или Максим, Лепс и прочие нормальные исполнители. Эх, день города испорчен.

§ Татьяна Назарук
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 6
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Green:
А точнее когда будет информация где и когда и во сколько будет выступление гостей из России???


слово "программе" выделено красным. Пройдите по ссылке и там найдете все подробности)
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§ Обликоморале
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
можно бомбилой

Какой таксовать - максовать, внимательней читай программу.
Там ясно и четко написано..
мкр. Узкоколейная 18.00 – 20.00 - Концертная программа «Костанай - город юности нашей»
Место проведения: мкр. Узкоколейная
Такшта тебе туда, будешь почетным гостем.
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Гость
В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа "Рок-Острова"




Отправлено: 23.08.17 - 12:06
Комментарий проходит проверку.

* Volonter
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1222
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 23.08.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
в Рудном Ани Лорак а нам всего то Дайнеку?

СпасиБо организаторам, что не Укупник!!! )))
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Гость
В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа "Рок-Острова"




Отправлено: 23.08.17 - 12:12
Комментарий проходит проверку.

§ Обликоморале
Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во, еще какие зачетные конкурсы будут...
14.00-16.00 – Спортивные мероприятия (армреслинг, перетягивание каната, автомобиля, точный гол, распил БАБЛА...)
Это на площади КГУ им.А.Байтурсынова, 26 августа.
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