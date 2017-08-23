Цитата: житель севера:

в нормальном случае нормальный человек

никогда бы не выступил с такими признаниями.

а тут дядька уже в возрасте такое несет,

групповуха, вдвоем с другом с одной, малолетки..

какие тут могут быть друзья, о чем вообще речь.

я бы прямо сказал- эксгибиционизм налицо.

-я давно раскусил феномен112-ого....он, вышел на форум, и даже пытается верховодить исподтишка... человек из самых низов без должного образования.... видит на него почему то обращают внимание..... вот и колбасит его от собственной значимости, как пацаненка, который творит в гостях, все что ему приходит в голову....лишь бы все на него только смотрели, и даже может на него орали гости...