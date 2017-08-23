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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 349 из 349«1...347348349
житель севера
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в нормальном случае нормальный человек
никогда бы не выступил с такими признаниями.
а тут дядька уже в возрасте такое несет,
групповуха, вдвоем с другом с одной, малолетки..
какие тут могут быть друзья, о чем вообще речь.
я бы прямо сказал- эксгибиционизм налицо.

111
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну друзей как выяснилось нет у таксиста.
а сколько у него врагов? все остальные ?
ах да, виртуальные у него дракон, сизо и сайляу здесь.
кто из них нож в спину воткнет первый?
ведь по его "понятиям" друг обязательно должен нож в спину воткнуть,
иначе он не друг.

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 23.08.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель севера:
в нормальном случае нормальный человек
никогда бы не выступил с такими признаниями.
а тут дядька уже в возрасте такое несет,
групповуха, вдвоем с другом с одной, малолетки..
какие тут могут быть друзья, о чем вообще речь.
я бы прямо сказал- эксгибиционизм налицо.

-я давно раскусил феномен112-ого....он, вышел на форум, и даже пытается верховодить исподтишка... человек из самых низов без должного образования.... видит на него почему то обращают внимание..... вот и колбасит его от собственной значимости, как пацаненка, который творит в гостях, все что ему приходит в голову....лишь бы все на него только смотрели, и даже может на него орали гости...
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
нашел "друга"

Два сапога пара, прям " сладкая парочка"

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5998
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Вопрос задал я, условия ставлю я, если

Какое условие, что ты боишься оказаться снова в луже и вместо того чтобы посмотреть в реале на доказательства придумал себе далекую БАлгарию, отказавшись ехать в Рудный за 40 км за интервью?
Что это интересно за такие условия, на ухо шепнуть?
Это не доказательства..
Эх ты тролль..
Условия он тут анонимные ставит..
В реале ты вижу трус еще тот, какой свет не видывал..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5998
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да теперь и не надо с разных ников то толпу создавать..
Тут не дураки сидят и знают кто есть кто..
Это делают только безмозглые, создают толпу с разных ников, боясь реальной жизни..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5998
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Настоящий Мужик спрашивает. Как отрезал. С бабы. Я п

Ты что, жаловаться в каждой ветке на меня еще не перестал?
Примерил бы сам эту юбку то..
Эх ты, а ведь в технаре у нас это ты жалобы там раскидывал..
Ну и легче стало?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


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Сообщений: 5998
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
давно раскусил феномен112-ого....

Хех..
Ты в личку журналистам на меня жалуешься через раз зачем?
Дожил до стольких лет, а нет ни гордости ни чести..
Ноешь постоянно и ноешь в жалобах..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5998
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.08.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх вы, жалобщики..
У вас много друзей, такие же нытики как и вы и это вас поразительно сплачивает!
В некую большую кучку по интересам..
Господи, в ветке Уважаемого открыли тему обо мне, жалуетесь, в тематических ветках жалуетесь, а как в глаза посмотреть и сказать лично, так в кусты..
Ах да, в БАлгарию..
Подальше от меня в лоно Дракулы..
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 23.08.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
журналистам на меня жалуешься через раз зачем?
Дожил до стольких лет, а нет ни гордости ни чести..
Ноешь постоянно и ноешь в жалобах..
Профайл Послать приватное сообщение 112

-с тобой еще кто то дружит из редколлегии....тогда фамилии журналистов в студию... наверное, струсишь.....вот еще один из твоих подлых приемчиков....показать свою никчемную значимость...
-вот ты зачем вот напал на облик морале и директора пляжа.... правильно делаешь.... что бы на их фоне высвятиться....

[Исправлено: Gljuk, 23.08.2017 - 11:35]
Профайл

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Нефига тебя торкает.
Завидуешь трус.
Отъезжаешь ты знатно.
Что как обычно все ржут над тобой.
И запомни, Дракула жил в Венгрии, причем тут Болгария.
В отличии от тебя, я не вру, не выкручиваюсь и не лукавлю.
Имя, должность и без вопросов до пятницы я с тобой еду.
Жду телефон в личку твой, если ты сможешь конечно.
:lol: :lol: :lol:
А иначе ты балобол, врун, лгун и тому прочее.
Ну там нытик, выпивоха и тому прочее. 8-)

[Исправлено: Gljuk, 23.08.2017 - 11:50]

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.08.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
на него орали

Ну да, он кайф от этого получает. Еще и мазо**т тоже.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ответ известен зараннее

Да у тебя все известно заранее.
Это понятно, у тебя же в связи с когнитивным диссонансом, по другому и не бывает.
Это уже во всех учебниках по медицине давно расписано.
Ну соответственно еще и алкоголь усугубляет депрессию.
Что в свою очередь разрушает нервную систему и на все один ответ.
Просто больше уже мозг не вытягивает.
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