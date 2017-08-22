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Куратор темы: drakon
* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3837
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 22.08.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
паки:
да, в пакистане частенько беспорядки, демонстрации, волнения.
в 2011 году, в 2016, сотни убитых.
воюют со своим народом. но зачем им переводчики?

- еще один двоечник по географии.... нарисовался....в Бахрейне они живут....там разов в 20 поспокойней будет, чем здесь мы живем.... если вдруг пришло в голову тебе наехать на пешехода, или замочить пенсионерку, жену или соседа....5-7 года не отделаешься .... только прилюдная казнь.... с обязательным отрубанием твоей головы.... и никаких помилований....
-замков нет, везде камеры стоят.... наказание за кражу - немедленная депортация....и бегом марш в свои голодные края...и вечный блак- лист в страны Персидского залива....тебе и всей твоей родне до 7 колена....
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3837
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 22.08.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что за странный аппарат пригнали с утра

к еам на парковку?... :-o

этот аппарат будет делать на месте деревянные полешки для каминов из срубленных деревьев и сучков...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11711
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
так это для изготовления пучеглазки

Ты как всегда - прав,это для

заготовки - сырья для спиртзавода

вам же много - потребуется... :lol: :-o :oops:

[Исправлено: drakon, 22.08.2017 - 15:17]
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Чё, страшно стало?
Аж заикаешься))Цитата:
Моральеый

И это, нафиг тебе пучеглазка...
Вспомни вкус свободы 90-х наших..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11711
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Чё, страшно стало?
Аж заикаешься))

Конечно,от Пучегласски - стал плохо видеть.
Мужики мне налили для пробы.
Спрашивают- пойдёт Русским?... :-o :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.08.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Спрашивают- пойдёт Русским?..

Конечно пойдет, что русскому хорошо - для немца смерть.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11711
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
что русскому хорошо - для немца смерть.

Да,только - посмотрели картинку Морального и

теперь - валяются в машине.Схожу -посмотрю... :lol: :oops:
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географ
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
там разов в 20 поспокойней будет, чем здесь мы живем...


в 2011 году например
14 февраля (понедельник) — погиб демонстрант.[4]
15 февраля (вторник) — на похоронах погибшего в понедельник демонстранта погиб ещё один человек[4].
16 февраля (среда). Тысячи бахрейнцев собираются на Жемчужной площади, которую они переименовали в площадь Освобождения (Тахрир). Люди разбили здесь палаточный городок.[5]
17 февраля (четверг). В результате операции по очистке центральной площади Манамы, где демонстранты устроили палаточный городок, от действий полиции погибли по меньшей мере шесть человек, многие получили ранения.[6]
18 февраля (пятница). Демонстранты собрались у центральной площади и были обстреляны полицией, 60 раненых.[7] Король поручил наследнику-принцу провести диалог с оппозицией по всем вопросам.[8]
19 февраля (суббота). Оппозиция отвергла участие принца в урегулировании. На Жемчужной площади в центре Манамы, после того, как власти отдали распоряжение армии покинуть её, демонстранты вновь устанавливают палатки.[9]
14 марта — 1000 военнослужащих из Саудовской Аравии и 500 полицейских из ОАЭ прибыли по мосту короля Фахда в Бахрейн[10], оппозиция расценила это как интервенцию в страну.

и тд. в 2012 и 2016 такое же было.
спокойная страна, что тут сказать.

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Их шо, тока от просмотра картинки, так торкнуло?
Это есть не карашо.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, в Рассеи глав.чиновники возмущаются, что россияне стали пить меньше))
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3837
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 22.08.17 - 16:54
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До Ивана Грозного, на Руси пили напитки крепостью 1-6% только по праздникам и не допьяна.
Выпивать чаще,чем раз-2 раза в месяц считалось позором.
Привозные вина не крепче 11%,стоили слишком дорого и были доступны только аристократам,пили их, по греческой традиции, разбавляя водой.
И все питейные заведения располагались за городской чертой.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11711
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор СИЗО!
Я и Барбара Поздравляем тебя

Всего Тебе Хорошего... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вау.. У Бакч...У Доктора днюха...
Ну что сказать, пожелать..
Что бы у тебя все было и тебе за это ничего не было!!!
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2980
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.08.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дохтер,в столь торжественный день Вашего 80 летия :-P
Хочу пожелать здоровья и долголетия,чёбы дождаться ПП :oops:
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