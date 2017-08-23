112 Re: В Костанае на Дне города выступят Виктория Дайнеко и группа... #3





(Пользователи) Сообщений: 5998

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 11:11 Если в Рудном притаксовал на 8900, то в Костанае на 12 тысяч наверно можно бомбилой..

По заявкам Рудный 40 тысяч после праздника, Костанай наверно все 60..

Вот форумчанам вместо того чтобы ныть мол денег нет, тут на форуме, пошли бы и немного поработали..

Ах да, они и этого не могут..