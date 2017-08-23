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§ NG.kz
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лидером по приёму казахстанцев являются российские вузы. Поступить в России на бесплатное обучение гораздо проще, чем в Казахстане, считают сами студенты.
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* Змея Подколодная
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сейчас начнется))) Кстати, я была приятно удивлена, когда узнала, что ребенку еще и стипендию российский ВУЗ будет платить. Размер которой будет зависеть от полученных оценок. Карту банковскую ходила открывать ради такого случая.
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Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 10:21
Комментарий проходит проверку.

Гость
Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут учиться за рубеж – эксперт




Отправлено: 23.08.17 - 10:32
Комментарий проходит проверку.

* Victor Yang
Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9113
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Кстати, я была приятно удивлена, когда узнала, что ребенку еще и стипендию российский ВУЗ будет платить. Размер которой будет зависеть от полученных оценок.

Ну такое и у нас есть для обладателей гранта.
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