Victor Yang Re: Около 20 тысяч казахстанских выпускников в этом году уедут... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9113

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:39 Цитата: Змея Подколодная:

Кстати, я была приятно удивлена, когда узнала, что ребенку еще и стипендию российский ВУЗ будет платить. Размер которой будет зависеть от полученных оценок.

Ну такое и у нас есть для обладателей гранта.