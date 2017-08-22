Цитата: Добринцофф

Возможно автор не совсем правильно поняла немца,может быть он хотел сказать какого черта у вас в будний день в рабочее время народу в центре города как у них на Рождество



Цитата: 1504

Речь шла о КУЛЬТУРЕ, и о том, что средства передвижения в аренду хорошо бы сдавать в другом месте, а еду вкушать в кафе (коих вокруг превеликое множество. в том числе и открытых - летних) Читайте то, что написано. При чём здесь булыжники сказочной страны, и зачем мне их целовать? Меня ТАМ и так уважают, те, кто знает меня и знает КАК я работаю.

Вот фото, которое он сделал на память с ехидной ухмылкой на лице...



Вроде 1504 ясно озвучила позицию немца и свою ,, Ах, как же нам всё-таки далеко до цивилизации,, - чего тут гадать , все написано .

Написаное не вырубишь топором. Можно было еще написать автору в свое ,,оправдание,, - но куды нам , ,,сермяжным,, .