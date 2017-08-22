/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации. Такая норма предусмотрена в законопроекте, который этой осенью поступит на рассмотрение в Мажилис. В кулуарах заседания правительства министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев отметил, что проект закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях должен быть принят в Казахстане до конца этого года.
Читать новость

* Змея Подколодная
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.08.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так у нас пол страны живет без регистрации брака))) Я что то сути не уловила, как таковое сожительство хотят искоренить? А если брак вообще нигде не регистрировали, ни в мечетях, ни церквях, ни в синагогах, ни в ЗАГСе? Тогда жить можно?) А кто это все будет проверять, полиция нравов?)
ПыСы. Вспомнилось почему то СССРовское время, когда в гостиницах свидетельство о браке спрашивали, чтобы в один номер заселиться)
Профайл

* Victor Yang
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9113
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
в православных храмах без свидетельства о браке никто никого не венчает.

Ну не знаю. Такое положение озвучено, да. Но по факту - не требуют (в моём случае было так).
Цитата:
Бывалый:
Да километры соплей на форумах от старых дев, ой, простите - "сильных и независимых женщин" а-ля "я ему так верила, я его так любила, а он меня обманул, альфонс чертов"

И все они были в религиозном браке?
Цитата:
Бывалый:
Давайте не будем ни браки регистрировать, ни права на недвижимость, ни транспортные средства.
Какая разница зарегистрировано ли право на недвижимость или транспортное средство?

Ну, скажем так, тут возможные потери несёт сам отказавшийся от регистрации человек. Ну или его наследники.
Профайл

Гость
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации




Отправлено: 23.08.17 - 10:32
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации




Отправлено: 23.08.17 - 10:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации




Отправлено: 23.08.17 - 10:36
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 177
Пользователей: 6
Всего: 183

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх