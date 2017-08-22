Цитата: 1504:

в православных храмах без свидетельства о браке никто никого не венчает.

Ну не знаю. Такое положение озвучено, да. Но по факту - не требуют (в моём случае было так).

Цитата: Бывалый:

Да километры соплей на форумах от старых дев, ой, простите - "сильных и независимых женщин" а-ля "я ему так верила, я его так любила, а он меня обманул, альфонс чертов"

И все они были в религиозном браке?

Цитата: Бывалый:

Давайте не будем ни браки регистрировать, ни права на недвижимость, ни транспортные средства.

Какая разница зарегистрировано ли право на недвижимость или транспортное средство?

Ну, скажем так, тут возможные потери несёт сам отказавшийся от регистрации человек. Ну или его наследники.