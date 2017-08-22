|Цитата:
ТАНОМИ:
Как понять: если УЖЕ "это по закону не допускается", то что планируют внести в "законодательство"?
Заголовок статьи прочитали?
А смысл его поняли?
Цитата:
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации
Есть оно сейчас, наказание за такое, а?
Цитата:
ТАНОМИ:
А вообще, обязаловка в регистрации брака в ЗАГСе после совершения религиозного обряда - это нарушение прав личности.
Чего?
Чьих прав нарушение и каких именно прав?
Цитата:
ТАНОМИ:
Но государство , оказывается , это очень беспокоит...
И правильно.
Потому что эта личность, которую ее права до поры до времени не беспокоят, потом бежит просить и даже требовать защиты именно у государства, а не у таких вот как вы сторонников "свободы личности"...