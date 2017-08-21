Цитата: 112:

То есть ты ездиишь по платным дорогам и оплачиваешь как то еще и бесплатные?

Где у нас бесплатные дороги? Такие, чтобы благодетель какой-нибудь построил и подарил всем. Да и благодетель этот должен заработать деньги своим трудом, а не чужим горбом или махинациями. Нет таких дорог, все дороги платные - построены и содержатся на наши налоги. Теперь еще есть и суперплатные, которые построены на наши налоги, но за проезд по ним надо платить дополнительно.