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§ NG.kz
Ремонт дорог
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитала сегодня новость о том,что дорогу через большой мост откроют неизвестно когда.У нас все делается на "благо людей".Посадить бы кого-нибудь из акимата в автобус из Затоболовки с утра.
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§ Затоболец
Re: Ремонт дорог
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 23.08.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просьба к редакции "Наша Газета": обратитесь в городской Акимат, пусть дадут разъяснения
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§ dandiv
Re: Ремонт дорог
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 434
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 23.08.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прочитала сегодня новость о том,что дорогу через большой мост откроют неизвестно когда.

Источник информации где?
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затоболец
Re: Ремонт дорог




Отправлено: 23.08.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

НашКостанай

§ Morpex
Ремонт дорог
Morpex


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 19.12.09
Отправлено: 23.08.17 - 10:16
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* Вася Картошкин
Ремонт дорог
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 23.08.17 - 10:17
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§ Затоболец
Ремонт дорог
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 23.08.17 - 10:19
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