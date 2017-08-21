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§ NG.kz
Дороги Камыстинского района - это...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29344
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно ездил в Камыстинский район, ну как ездил, пробирался можно сказать. Каждый раз, когда мне приходится направляться туда, я испытываю далеко не позитивные чувства. В этот раз особенно, т.к. только недавно поменял почти всю ходовую в машине.
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Sentinel
Re: Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
быстро народную новость про состоянии дороги замылили пустыми перепостами про нейтральную чушь

Вот именно. Я рассчитывал сподвигнуть "НГ" на попытку узнать что и как обстоит с данным вопросом, тем более (как можно видеть, перейдя по ссылке в посте), что речь об этом шла еще 2 года назад. Для чего тогда эти народные новости? Редакция хоть читает их? Проблема реальна, физически видна и ощутима, смертельно опасна, почему никто ничего не решает. Зато о всякой сиюминутной фигне, которая не понравилась одному человеку, сразу постят тонны контента.

§ 74
Re: Дороги Камыстинского района - это...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4262
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.08.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где эти, астанинский вупсень и его собрат оцифрованный пупсень??
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Дороги Камыстинского района - это...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.08.17 - 05:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
где эти, астанинский вупсень и его собрат оцифрованный пупсень??

Один потерялся, а второй с крысой всё никак не разберётся...
Профайл
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