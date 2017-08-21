Sentinel Re: Дороги Камыстинского района - это... #15







Отправлено: - 16:37 Цитата: правп:

быстро народную новость про состоянии дороги замылили пустыми перепостами про нейтральную чушь

Вот именно. Я рассчитывал сподвигнуть "НГ" на попытку узнать что и как обстоит с данным вопросом, тем более (как можно видеть, перейдя по ссылке в посте), что речь об этом шла еще 2 года назад. Для чего тогда эти народные новости? Редакция хоть читает их? Проблема реальна, физически видна и ощутима, смертельно опасна, почему никто ничего не решает. Зато о всякой сиюминутной фигне, которая не понравилась одному человеку, сразу постят тонны контента.