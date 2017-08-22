Цитата: Анисим :

в Ростове бюргеры зашли в соборную церковь в шортах, к ним подошли казаки вывели из церкви и ногайками прилюдно отодрали на главной площади, по рассказам этих бюргеров к ним подошли какие то люди в форменной одежде в меховых головных уборах, (на улице было +38) пахнущие потом и перегаром, без объяснении причин скрутили руки дали подзатыльники, вывели на улицу и высекли,

в европе почти все соборы и церкви являются памятниками архитектуры. можно зайти в шортах, футболке и сланцах. можно фотографировать (желательно без вспышки). там молящихся четверть, а остальные - туристы. никто не возмущается.

исключение составляют мечети, но на входе стоит служитель, который вежливо инструктирует о правилах посещения. тут же можно переодеться, если женщина пришла в мини или шортах.

Цитата: 1504:

а еду вкушать в кафе

в той же европе можно кушать где угодно! можно сесть около фонтана, на ступеньки лестниц, на лавочки, на остановках автобусов и т.д., как перехватывают на ходу многочисленные туристы и просто гуляющие. можно пойти в ближайший парк, постелить скатерку в тени деревьев и там спокойно поесть. потом они убирают за собой, конечно.

приезжий немец, видимо, думал, что увидит многочисленные офисные и банковские здания, сосредоточенные в центре.

но у нас центр исторически не деловой, а развлекательный.