bgb Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны? #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3634

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:57 я как-то ожидал, что сейчас напишут: "вы на себя посмотрите и т.п."

ан нет! почти не прозвучало...

кто интересовался, что выезжали малообразованные, то я лично встречал в европе бывших россиян. они также работают на низкооплачиваемых черных работах, наравне с выходцами из украины.

причем, лично они в этом ничего плохого не видят: мы получили (или получаем) гражданство, работаем чернорабочими, но наши дети и дети наших детей будут жить тут, и работать в более лучших условиях и, возможно, даже на должностях.