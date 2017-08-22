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§ NG.kz
Деловой центр Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29344
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет всем! Понимаю, что это никакая не новость, но сегодня, показывая город немецкому партнёру по бизнесу, испытала большую неловкость, пытаясь вразумительно ответить на его вопрос: почему у нас деловой центр города напоминает сорочинскую ярмарку с зазывалами, развлечениями, закусочными и прочими атрибутами всевозможной торговли.
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nemes
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
а еду вкушать в кафе

Извините меня,но Вы неправы! Пищу можно вкушать в любом месте и даже,на ходу. Весь мир так питается. Я понимаю,что Вы хотели(!),но не смогли сказать. Ваше чувство мне знакомо. :lol:

nemes
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 23.08.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Может он тут был?

О mein Gott! Ви иметь поребрик из белий мрамор! Ви богатый страна!!
Цитата:
112:
Немного поближе..

:lol:

§ Добринцофф
Re: Деловой центр Костаная
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5380
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.08.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно автор не совсем правильно поняла немца,может быть он хотел сказать какого черта у вас в будний день в рабочее время народу в центре города как у них на Рождество?
По крайней мере моих немцев волновал именно этот вопрос,почему люди,много людей в рабочее время праздно шатаются по городу вместо того что-бы стоять у станка и зарабатывать деньги.
я им и не нашёлся даже чё ответить,а в самом деле чё они гуляют все по магазинам да по кафе у нас тут вроде как не курортный городок.
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мейзу
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 23.08.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф
Возможно автор не совсем правильно поняла немца,может быть он хотел сказать какого черта у вас в будний день в рабочее время народу в центре города как у них на Рождество


Цитата:
1504
Речь шла о КУЛЬТУРЕ, и о том, что средства передвижения в аренду хорошо бы сдавать в другом месте, а еду вкушать в кафе (коих вокруг превеликое множество. в том числе и открытых - летних) Читайте то, что написано. При чём здесь булыжники сказочной страны, и зачем мне их целовать? Меня ТАМ и так уважают, те, кто знает меня и знает КАК я работаю.

Вот фото, которое он сделал на память с ехидной ухмылкой на лице...

Вроде 1504 ясно озвучила позицию немца и свою ,, Ах, как же нам всё-таки далеко до цивилизации,, - чего тут гадать , все написано .
Написаное не вырубишь топором. Можно было еще написать автору в свое ,,оправдание,, - но куды нам , ,,сермяжным,, .

§ bgb
Re: Деловой центр Костаная
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3634
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.08.17 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анисим :
в Ростове бюргеры зашли в соборную церковь в шортах, к ним подошли казаки вывели из церкви и ногайками прилюдно отодрали на главной площади, по рассказам этих бюргеров к ним подошли какие то люди в форменной одежде в меховых головных уборах, (на улице было +38) пахнущие потом и перегаром, без объяснении причин скрутили руки дали подзатыльники, вывели на улицу и высекли,

в европе почти все соборы и церкви являются памятниками архитектуры. можно зайти в шортах, футболке и сланцах. можно фотографировать (желательно без вспышки). там молящихся четверть, а остальные - туристы. никто не возмущается.
исключение составляют мечети, но на входе стоит служитель, который вежливо инструктирует о правилах посещения. тут же можно переодеться, если женщина пришла в мини или шортах.
Цитата:
1504:
а еду вкушать в кафе

в той же европе можно кушать где угодно! можно сесть около фонтана, на ступеньки лестниц, на лавочки, на остановках автобусов и т.д., как перехватывают на ходу многочисленные туристы и просто гуляющие. можно пойти в ближайший парк, постелить скатерку в тени деревьев и там спокойно поесть. потом они убирают за собой, конечно.
приезжий немец, видимо, думал, что увидит многочисленные офисные и банковские здания, сосредоточенные в центре.
но у нас центр исторически не деловой, а развлекательный.
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