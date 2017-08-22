Добринцофф Re: Деловой центр Костаная #62





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5380

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:17 Возможно автор не совсем правильно поняла немца,может быть он хотел сказать какого черта у вас в будний день в рабочее время народу в центре города как у них на Рождество?

По крайней мере моих немцев волновал именно этот вопрос,почему люди,много людей в рабочее время праздно шатаются по городу вместо того что-бы стоять у станка и зарабатывать деньги.

я им и не нашёлся даже чё ответить,а в самом деле чё они гуляют все по магазинам да по кафе у нас тут вроде как не курортный городок.