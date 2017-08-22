Цитата: Директор Пляжа:

это ..112, ты так не нервничай, а то опять напьешься, за новой методичкой не успеешь.Будешь потом за бывалым опять собачкой бегать и ему подтяв***ать.

Ты давай не вывыливай..

Так что, не хочешь все таки в реале встретиться?

То бишь типО в БАлгарию отъезжаешь быстро?

Да на уши приседаешь!