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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И столько еще вопросов пропустил, не ответил. Я понимаю, тяжело, когда тебя прижали выкручиваться из своего глупого положения, в которое сам себя и поставил. Цырк да и только, правда клоун из тебя не важный. Не одной интересной репризы, толдько как рак задом пятишься.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это ..112, ты так не нервничай, а то опять напьешься, за новой методичкой не успеешь.Будешь потом за бывалым опять собачкой бегать и ему подтяв***ать.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.08.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О вечер про друзей.
Я думаю лучшие друзья были в садике. Дружба чистой была. Потом все разьехались но все равно со временим находишь друг друга через соцсети( если б их небыло фиг какого найдешь)
Всегда рады в гости . когда проездом бываю .пригласят переночивать.
С возрастом все равно друзьей меньше,прав Марик. Больше становятся приятелей ,коллег,дружбанов.иногда завистники появляются. И такие мне встречались. С возрастом начинаешь уже осторожничеть и выбирать круг общение аккуратно. Так как сегодня друг завтра может стать страшным врагом.
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Товарищ Ын
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Дрались как то за них, я палец даже большой выбил в 6м классе о школьную стену..


Это как? Со стеной дрался? Ну ты крутой! :lol:

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Я с тебя спрашиваю, мои условия.

Ты что спрашиваешь, доказательств?
Так я и говорю, пошли наглядно покажу, номер скину в личке..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
понимаю, тяжело, когда тебя прижали выкручиваться из своего глупого

Хех..
Я разве выкручиваюсь?
С бАлшим удовольствием смотрю как тебе не хочется этого самому делать!
И начинаешь сам выюливать..
Так что, в реале встретися и пойдем к моим родичам за интервью?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
это ..112, ты так не нервничай, а то опять напьешься, за новой методичкой не успеешь.Будешь потом за бывалым опять собачкой бегать и ему подтяв***ать.

Ты давай не вывыливай..
Так что, не хочешь все таки в реале встретиться?
То бишь типО в БАлгарию отъезжаешь быстро?
Да на уши приседаешь!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
какую личку?
Я не реганый
в очередной раз трусливо поджал

Твоя истерия в тематических ветках с тем чтобы меня потерли просто поражает..
В Маю личка, в Мая личка, в Мою личку!.
Так тебе панимать?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот..
Просите доказательств с реальной жЫзни, как дело касается того - Я БАлгария уехал!
Ты вот что, цИган на таборе что ли и табор уедет туда без тебя?
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