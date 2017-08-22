Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5208





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4486

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:40 О вечер про друзей.

Я думаю лучшие друзья были в садике. Дружба чистой была. Потом все разьехались но все равно со временим находишь друг друга через соцсети( если б их небыло фиг какого найдешь)

Всегда рады в гости . когда проездом бываю .пригласят переночивать.

С возрастом все равно друзьей меньше,прав Марик. Больше становятся приятелей ,коллег,дружбанов.иногда завистники появляются. И такие мне встречались. С возрастом начинаешь уже осторожничеть и выбирать круг общение аккуратно. Так как сегодня друг завтра может стать страшным врагом.