









Отправлено: - 22:35 Цитата: 112:



Я тебе уже про комбинат ответил три раза.

Это ты сам врешь, трусишь, еще и на меня стрелы переводишь

Еще раз сказал. Я с тебя спрашиваю, мои условия. Если нет, значит ты врун и трепло.

Имя, должности, потом еще ты за мной приедишь свозишь познакомишь..я в отличии от тебя не отказываюсь, а ты в свою норку затарился и дрожишь как " глупый пингвин, пока я над седой равниной рею"