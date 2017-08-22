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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты мне давай тут не рассказывай за настоящую дружбу.

То есть ты все таки найдя неожиданно нового друга, не отдашь ему последнее?
Ну так ясно же..
Тогда какой он тебе друг и как ты находишь в данный момент друзей?
Они тебе отдадут последнее?
Отвечать не надо.
Ответ известен зараннее..
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11710
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЧКушка уже коменты строчИт в Нашем Костанае... :-o
Скучно ей там.Тоже наверное чёнить иам напишу... 8-)

[Исправлено: drakon, 22.08.2017 - 20:48]
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Многие друзья просто спились

А почему ты им не помог, если друг?
Не отдал последние, не дал денег на лечение, не подставил плечо друга?

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
будучи не готовым поделить с другом в постели свою девушку..

Вот де**лы, изв***цы настоящие.
Настоящий друг никогда на чужую девушку не позарятся...реально у тебя извращенные понятия о дружбе.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Настоящий друг никогда на чужую девушку не позарятся...реа

При чем тут чужая?
У друзей все общее, и даже девушки..
Чо, молодым 15ти летним пацаном никогда не был?
Сегодня дэвушка моя, завтра его..
Дрались как то за них, я палец даже большой выбил в 6м классе о школьную стену..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

А почему ты им не помог, если друг?
Не отдал последние, не дал денег на лечен

С какого то момента друг перестает быть другом по мере взросления..
Не знал?
Потому что жизнь становиться с возрастом уже чем то более личным, и порой тебе твои дети дороже становятся друга..
Или предлагаешь у своих детей отнять кусок хлеба и отдать потому что ты там с кем то дружил 40 лет назад?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2979
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.08.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты со мной сдружилась сперва для чего спрашивается в личке?


:lol: :lol: :lol:
И долго ль мы дружились?
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Я ж говорю извращенец.
Твоя, моя, груповуха, сейчас на несовершенолетних уже глаз ложит.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
И долго ль мы дружились

Что было катализатором сама скажи..
Так что давай останемся просто оппонентами на форуме..
Личные друзья мне тут ни к чему..
Таковых тут нет и никогда не будет..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2979
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.08.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Котя,что на даче выросло?
Каки соленья- варенья-салаты делаешь,не жадничай делись авторскими рецептами.)))
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
15ти летним пацаном в 6 классе

Второгодник что ли?
Или уже тогда болезнь прогрессировала?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорящие с ветром смотрю..
Сильный фильм..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Второгодник что ли?
Или уже тогда болезнь про

Ты кстати будешь знакомиться с работягами Комбината, чего уходишь то от ответа?
Раз начал, давай продолжим..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Если трусишь так и скажи..
Цена ноль твоему слову..
Так что давай, раз хочешь знать имена и явки, приезжай в Рудный, потом напишем в НГ..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Я тебе уже про комбинат ответил три раза.
Это ты сам врешь, трусишь, еще и на меня стрелы переводишь :lol:
Еще раз сказал. Я с тебя спрашиваю, мои условия. Если нет, значит ты врун и трепло.
Имя, должности, потом еще ты за мной приедишь свозишь познакомишь..я в отличии от тебя не отказываюсь, а ты в свою норку затарился и дрожишь как " глупый пингвин, пока я над седой равниной рею" 8-)
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