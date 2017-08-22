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≡ "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" - рудненская газета "Хорошее дело"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" - рудненская газета "Хорошее дело"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29344
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП, в результате которого в Качарском карьере АО "ССГПО" 31 июля сгорел БелАЗ, получило неожиданное продолжение. Спустя несколько дней после ЧП, был издан приказ по ССГПО, запрещающий использовать мобильные устройства на территории предприятия.
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Директор Пляжа
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

В какую личку?
Я не реганый
в очередной раз трусливо поджал хвост.
:lol:
Трусом был, есть и будешь. Вопрос задал я, условия ставлю я, ты соскакиваешь)))
Ни кто у тебя на ССГПО не работает, так как люди читающие форум сразу раскусят твою ложь. Еще раз повторяю...имена -должности ...если нет, ты просто врешь.
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