Директор Пляжа Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -... #30







Отправлено: - 22:28 Цитата: 112:



В какую личку?

Я не реганый

в очередной раз трусливо поджал хвост.



Трусом был, есть и будешь. Вопрос задал я, условия ставлю я, ты соскакиваешь)))

Ни кто у тебя на ССГПО не работает, так как люди читающие форум сразу раскусят твою ложь. Еще раз повторяю...имена -должности ...если нет, ты просто врешь.